Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении мобилизации

Александр Афонин
Общество
Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении мобилизации
Фото: Pexels

Российским средствам массовой информации необходимо использовать официальные источники при освещении частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в среду, 21 сентября.

— Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке материалов редакции должны опираться на статью 49 Закона и СМИ. Согласно ей, журналисты обязаны проверять достоверность источников и правдивость информации.

В случае несоблюдения установленных правил сотрудникам СМИ грозит ответственность, предусмотренная статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отметили в пресс-службе.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

СМИ Законы Роскомнадзор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте