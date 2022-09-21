Роскомнадзор призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении мобилизации

Фото: Pexels

Российским средствам массовой информации необходимо использовать официальные источники при освещении частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в среду, 21 сентября.

— Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке материалов редакции должны опираться на статью 49 Закона и СМИ. Согласно ей, журналисты обязаны проверять достоверность источников и правдивость информации.

В случае несоблюдения установленных правил сотрудникам СМИ грозит ответственность, предусмотренная статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отметили в пресс-службе.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.