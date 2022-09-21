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Названы основные причины аварий среди водителей-новичков

Степан Жирнов
Происшествия
Названы основные причины аварий среди водителей-новичков
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Самой частой причиной аварий с участием молодых водителей стал неправильный выбор дистанции. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспеции в среду, 21 сентября.

В ГИБДД отметили, что за отчетный период по вине неопытных водителей произошло 299 ДТП, в которых погибло 7 человек и еще 355 пострадали.

Так, по данным ведомства, за первые восемь месяцев 2022 года водители, чей стаж не превышает двух лет, чаще всего попадали в ДТП из-за несоблюдения дистанции. На втором месте оказалось несоблюдение очередности проезда. Замыкает тройку распространенных причин несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В ГИБДД напомнили, что навыков управления недостаточно для безопасной езды. Следует обращать внимание на множество факторов, особенно на скоростной режим и движение у пешеходных переходов, так как в авариях летальные исходы — не редкость. Например, с 5 до 11 сентября на дорогах столицы в результате ДТП погибло шесть человек и еще 170 получили ранения.

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