СК просит арестовать женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный бак

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Люблинская улица, 80к5 Карта всех событий

Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный бак на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 21 сентября.

По ее словам, на допросе горе-мать заявила, что родила дочь в арендуемой квартире 16 сентября. Ребенок не подавал признаков жизни. Спустя несколько дней женщина положила младенца в пакет, потом в коробку и в таком виде выбросила в мусорный контейнер недалеко от дома на Люблинской улице.

В ближайшее время подозреваемой в убийстве новорожденного предъявят обвинение.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 19 сентября. В мусорном баке, недалеко от жилого дома № 80, корпус 5, на Люблинской улице случайный прохожий обнаружил тело младенца и вызвал полицию. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Через некоторое время мать погибшего ребенка нашли и доставили на допрос. Подробнее о трагедии читайте в материале «ВМ».