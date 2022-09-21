Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК просит арестовать женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный бак

Степан Жирнов
Происшествия
СК просит арестовать женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный бак
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Люблинская улица, 80к5 Карта всех событий

Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный бак на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 21 сентября.

По ее словам, на допросе горе-мать заявила, что родила дочь в арендуемой квартире 16 сентября. Ребенок не подавал признаков жизни. Спустя несколько дней женщина положила младенца в пакет, потом в коробку и в таком виде выбросила в мусорный контейнер недалеко от дома на Люблинской улице.

В ближайшее время подозреваемой в убийстве новорожденного предъявят обвинение.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 19 сентября. В мусорном баке, недалеко от жилого дома № 80, корпус 5, на Люблинской улице случайный прохожий обнаружил тело младенца и вызвал полицию. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Через некоторое время мать погибшего ребенка нашли и доставили на допрос. Подробнее о трагедии читайте в материале «ВМ».

Аресты Следственный комитет Район Люблино Москва Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте