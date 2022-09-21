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Музей Победы проведет два кинофестиваля в октябре

Евгений Жуков
Город
Музей Победы проведет два кинофестиваля в октябре
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы в октябре пройдут два кинофестиваля, на которых зрителям покажут детские и семейные фильмы. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как уточняется, площадкой для мероприятий станет кинотеатр Музея Победы «Поклонка».

— На бесплатные кинопоказы и творческие встречи москвичей и гостей столицы приглашают IX Международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль плюс» и XX Международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski, — передает агентство городских новостей «Москва».

С 2 по 9 октября в музее пройдет IX Международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль плюс», где представят 103 кинокартины, 40 из которых являются отечественными премьерами.

Международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski пройдет с 6 по 11 октября. Это мероприятие нацелено больше на популяризацию героев спорта. Помимо художественных кинолент, этот кинофестиваль покажет также документальные фильмы с участием известных спортсменов.

До этого сообщалось, что в Центральном доме кино Союза кинематографистов России 2 октября состоится торжественное награждение победителей фестиваля Международного творческого проекта «ДЖИН» «Расскажи мне сказку…».

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