Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог рассказала о пользе выпитого натощак стакана воды

Георгий Соланович
Общество
Диетолог рассказала о пользе выпитого натощак стакана воды
Фото: Unsplash

Во время сна человек теряет до полулитра воды, и поэтому выпитый утром стакан воды не только помогает взбодриться, но и восполнить водный баланс. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова.

— Кроме того, запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Восполнение потраченного объема циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует ее сгущению. Сгущение крови может привести к образованию тромбов, поэтому выпитые с утра 1–2 стакана воды — это отличная профилактика тромбоза. Жидкая кровь более питательна для головного мозга, поэтому это также отличный способ улучшить работу мозга, — отметила врач.

Она напомнила, что замедленный метаболизм может привести к набору лишнего веса. Выпитый натощак стакан воды ослабляет чувство голода, поэтому во время приема пищи насыщение приходит быстрее и человек не переедает.

Кроме того, отметила диетолог, вода предотвращает преждевременное образование морщин и снижение качества волос, улучшает иммунитет и способствует профилактике образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей, передает «Газета.ру».

До этого диетолог Триста Бест перечислила продукты, которые помогут замедлить старение. По ее словам, нужно употреблять достаточное количество белка, чтобы замедлить старение. В нем содержатся аминокислоты, которые необходимы для поддержания мышечной массы.

Здоровье Эксперты Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте