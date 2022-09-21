Диетолог рассказала о пользе выпитого натощак стакана воды

Фото: Unsplash

Во время сна человек теряет до полулитра воды, и поэтому выпитый утром стакан воды не только помогает взбодриться, но и восполнить водный баланс. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова.

— Кроме того, запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Восполнение потраченного объема циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует ее сгущению. Сгущение крови может привести к образованию тромбов, поэтому выпитые с утра 1–2 стакана воды — это отличная профилактика тромбоза. Жидкая кровь более питательна для головного мозга, поэтому это также отличный способ улучшить работу мозга, — отметила врач.

Она напомнила, что замедленный метаболизм может привести к набору лишнего веса. Выпитый натощак стакан воды ослабляет чувство голода, поэтому во время приема пищи насыщение приходит быстрее и человек не переедает.

Кроме того, отметила диетолог, вода предотвращает преждевременное образование морщин и снижение качества волос, улучшает иммунитет и способствует профилактике образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей, передает «Газета.ру».

До этого диетолог Триста Бест перечислила продукты, которые помогут замедлить старение. По ее словам, нужно употреблять достаточное количество белка, чтобы замедлить старение. В нем содержатся аминокислоты, которые необходимы для поддержания мышечной массы.