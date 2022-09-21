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«Паника прошла»: аналитик оценил ситуацию на российском рынке акций

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Паника прошла»: аналитик оценил ситуацию на российском рынке акций
Фото: depositphotos

Падение российских акций, которое началось 20 сентября, уже прекратилось. Через некоторое время панические настроения перестанут оказывать большое влияние на рынок акций, поэтому он вернется к прежнему состоянию. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился экономист и аналитик Александр Разуваев.

По его словам, не стоит ждать долгосрочных проблем на рынке российских акций.

— Ничего серьезного не будет — паника прошла, на этом все закончится. Мы отрезаны от мирового рынка капитала, хотя, в принципе, есть мостик между «криптой» или валютой недружественных стран, валютой дружественных стран, рублем и акциями российских компаний. А так — мы отрезаны, акции стоят дешево. Поэтому волатильность есть, но экономика на уши не становится, — уверен эксперт.

Как отметил собеседник «ВМ», падение рынка акций наблюдалось с 20 сентября, оно составило порядка восьми процентов, однако сейчас показатель снизился примерно до трех процентов.

Разуваев подчеркнул, что рост рынка акций продолжится.

— Я думаю, что мы потихоньку продолжим расти. Сейчас очень влияет эмоция, хотя ничего страшного для экономики нет. Акции в таких ситуациях падают, но они у нас сейчас и так очень дешевые — по большому счету падать некуда. Чтобы они падали, должны быть продажи, а инвестиции из недружественных стран заблокированы, — рассказал специалист.

По прогнозам эксперта, рынок акций вернется к уровню конца прошлой недели уже через несколько дней. В данный момент наступило хорошее время для приобретения акций, уверен Разуваев.

Собеседник «ВМ» заметил, что некоторые акции российских компаний представляют большой интерес.

— Если брать российские акции, то они дешевые, но доходность у некоторых очень хорошая. Плюс перестраивается экономика: например, те же информационные технологии нынче популярны. Фондовый рынок, слава богу, у нас присутствует и дает много возможностей. Думаю, его игрокам бояться уже нечего, — резюмировал эксперт.

Накануне основная сессия торгов на российском фондовом рынке завершилась падением индекса Московской биржи на 8,84 процента, что является рекордом с 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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