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Индекс Мосбиржи по окончании торгов упал почти на девять процентов впервые с 24 февраля

Александр Афонин
Экономика
Индекс Мосбиржи по окончании торгов упал почти на девять процентов впервые с 24 февраля
Фото: depositphotos

Накануне основная сессия торгов на российском фондовом рынке завершилась падением индекса Московской биржи на 8,84 процента, что является рекордом с 24 февраля. Об это свидетельствуют данные биржи.

Согласно представленным данным, после окончания торгов индекс биржи составил 2215,67 пункта. Максимальное снижение было замечено за день до этого — до 2171,92 пункта. С начала текущего года показатель Мосбиржи показал спад на 41,5 процента. Долларовый индекс в свою очередь — на 9,31 процента, отмечается на портале биржи.

7 сентября сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили падение до 3 процентов, стоимость марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля. Американская марка WTI упала до значения в 85 долларов за баррель впервые с 25 января.

5 сентября стало известно, что Московская биржа возобновила торги на валютном рынке, а также на рынке драгметаллов после приостановки. Так, курс доллара расчетами «завтра» рос на 69 копеек и составляет 61,27 рубля. Европейская валюта показала снижение на 23 копейки — до 60,61 рубля.

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