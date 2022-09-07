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Цена Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля

Георгий Соланович
Экономика
Цена Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля
Фото: depositphotos

Мировые цены на нефть ускорили падение до 3 процентов, стоимость марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в среду, 7 сентября.

Так, американская марка WTI упала до значения в 85 долларов за баррель впервые с 25 января. Кроме того, по состоянию на 16:19 стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent опустилась на 3,18 процента — до 89,89 доллара за баррель, а стоимость октябрьских фьючерсов на WTI упала на 3,43 процента — до 83,88 доллара.

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил, что Индия «открыта к инициативе по ограничению цен» на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет.

Действительно ли существует заинтересованность индийского государства в этом вопросе, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин. По мнению собеседника «ВМ», Адейемо сделал подобное заявление с целью провокации.

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