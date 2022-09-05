Московская биржа возобновила торги на рынках валюты и драгметаллов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская биржа с 12:15 возобновила торги на валютном рынке, а также на рынке драгметаллов после их приостановки. Об этом в понедельник, 5 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара расчетами «завтра» растет на 69 копеек и составляет 61,27 рубля. Европейская валюта показывает снижение на 23 копейки — до 60,61 рубля.

Московская биржа временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 10:50 в понедельник, 5 сентября.

До этого сообщалось, что Московская биржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил директор департамента рынка акций Борис Блохин. Он уточнил, что основная торговая сессия на рынке будет проводиться с 10:00 до 18:50 по московскому времени, а дополнительная вечерняя торговая сессия — с 19:05 до 23:50. Блохин добавил, что основное значение закрытия индекса биржи будет определяться по состоянию на 18:50 по московскому времени.