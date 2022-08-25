Мосбиржа в сентябре возобновит вечерние торги на рынке акций

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Московская биржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил директор департамента рынка акций Борис Блохин.

Он уточнил, что основная торговая сессия на рынке будет проводиться с 10:00 до 18:50 по московскому времени, а дополнительная вечерняя торговая сессия — с 19:05 до 23:50. Блохин добавил, что основное значение закрытия индекса биржи будет определяться по состоянию на 18:50 по московскому времени, передает ТАСС.

В начале августа Мосбиржа объявила о предоставлении возможности совершать операции на срочном рынке для клиентов-нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, а также для нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Отмечается, что для осуществления операций нерезидентов на фондовом рынке специалистам предстоит провести дополнительную настройку системы биржи.

Кроме того, с 8 августа Московская биржа остановила торги японской иеной. Причиной решения послужили риски и затруднения при расчетах.