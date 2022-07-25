Мосбиржа останавливает торги японской иеной с 8 августа

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Московская биржа остановит торги японской иеной с 8 августа 2022 года из-за рисков и затруднений при расчетах. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила торговая площадка.

— Мосбиржа с 8 августа останавливает торги японской иеной из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, — приводит сообщение Мосбиржи РИА Новости.

Недавно стало известно, что на заседании 22 июля Центральный банк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до восьми процентов годовых. К концу 2022 года ставка снизится еще больше, такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

По словам эксперта, процент по кредитам и вкладам сейчас будет резко снижаться, к концу года ставка ЦБ составит семь процентов.

Также российский Центробанк может в конце нынешнего года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года выпуска.

В 2000-е годы данные банкноты находились в активном обращении, пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено заменить их на монеты.