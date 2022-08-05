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Мосбиржа откроет доступ к срочному рынку для граждан дружественных стран

Александр Афонин
Экономика
Мосбиржа откроет доступ к срочному рынку для граждан дружественных стран
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская биржа с 8 августа откроет доступ к срочному рынку для нерезидентов из дружественных стран. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

— С 8 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для осуществления операций нерезидентов на фондовом рынке специалистам предстоит провести дополнительную настройку системы биржи. Точная дата предоставления доступа будет указана позднее, отмечается на сайте Мосбиржи.

С 8 августа Московская биржа остановит торги японской иеной. Причиной решения послужили риски и затруднения при расчетах.

29 июля сообщалось, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов. Уточняется, что это необходимо при риске включения Национального клирингового центра и Мосбиржи в санкционные списки.

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