Мосбиржа остановила торги на рынках валют и драгоценных металлов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская биржа временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 10:50 в понедельник, 5 сентября.

Причины приостановки торгов пока неизвестны.

До этого сообщалось, что Московская биржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил директор департамента рынка акций Борис Блохин. Он уточнил, что основная торговая сессия на рынке будет проводиться с 10:00 до 18:50 по московскому времени, а дополнительная вечерняя торговая сессия — с 19:05 до 23:50. Блохин добавил, что основное значение закрытия индекса биржи будет определяться по состоянию на 18:50 по московскому времени.

Россия рассматривает вероятность покупки в 2022 году 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в юанях и других «дружественных» валютах. Это позволит замедлить рост рубля, вызванный западными санкциями. Однако России на данном этапе выгодна будет покупка лишь китайской валюты, поскольку остальные нельзя назвать достаточно надежными. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал экономист Александр Разуваев.