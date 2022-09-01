70 миллиардов долларов в валюте «дружественных» стран: надо ли покупать юань и турецкую лиру

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Россия рассматривает вероятность покупки в 2022 году 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в юанях и других «дружественных» валютах. Это позволит замедлить рост рубля, вызванный западными санкциями. Однако России на данном этапе выгодна будет покупка лишь китайской валюты, поскольку остальные нельзя назвать достаточно надежными. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал экономист Александр Разуваев.

— На самом деле, был представлен достаточно обширный список от юаня до турецкой лиры. Другое дело, даже представить не могу, что можно приобрести, кроме юаня, если к этому разумно подходить. Это очень маленькие, точечные инвестиции. Но я считаю, что лучше всего приобрести азербайджанский манат в небольшом объеме. С моей точки зрения, валюту не надо копить, ее надо тратить. Уж лучше покупать золото. Однако в случае покупки лучше всего приобрести юань, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что подобную инициативу можно рассматривать в качестве подушки безопасности на случай чего-то неожиданного. Кроме того, специалист считает, что такое решение опустит курс валюты. По его словам, подобное выгодно Минфину, чтобы бюджет сошелся.