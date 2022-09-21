Стоимость нескольких тарифов «Аэроэкспресса» изменится с 1 октября

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Стоимость некоторых тарифов на поезда компании «Аэроэкспресс» изменится с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 21 сентября.

— Цена билета по тарифу «Стандарт» будет формироваться по дифференцированному принципу. При заблаговременной покупке билета не позднее чем за день до поездки стоимость билета на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей, при покупке билета в день поездки — 500 рублей во всех каналах продаж (кассы, билетные автоматы, сайт и мобильное приложение «Аэроэкспресс»). Цена билета по тарифу «Туда-обратно» составит 950 рублей, — говорится в сообщении.

Как уточнили на сайте компании, что цены на групповые и частые поездки, билеты по тарифу «Семейный Туда-обратно», абонементы и тарифы группы «Подписка», а также проезд в экспресс-автобусах останутся без изменений.

До этого стало известно, что график движения поездов на Киевском, Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях МЖД, а также МЦД-1 и МЦД-2 с 23 по 25 сентября изменится.