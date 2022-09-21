Депутат пояснила, почему пока не разрешено тратить маткапитал на покупку машины

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Возможность использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля — давно назревшая потребность, однако пока не продуман механизм, защищающий такие сделки от мошеннических схем. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, приобретение отечественного автомобиля для многодетной семьи на средства материнского капитала — это давно назревшее решение, которое рассматривают уже с 2007 года. Но необходимо четко продумать порядок действий, чтобы исключить незаконные сделки.

— К примеру, если покупать только продукцию, отпускаемую с завода, тогда все доступно и понятно. Но это создаст очереди. А если допустить сделки на вторичном рынке, то возникает риск использования мошеннических схем по так называемому обналичиванию материнского капитала, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

При этом депутат подчеркнула, что это вполне преодолимые трудности и депутатам следует разработать способы добросовестного использования маткапитала на покупку автомобиля.

Ранее эксперты рассказали, как потратить средства маткапитала на оплату няни. Для этого необходимо заключить юридически письменный договор, в котором обязательно должны быть указаны реквизиты исполнителя, стоимость услуг и порядок расчетов. Затем заявление и договор подаются в Пенсионный фонд РФ, после чего средства начнут переводиться из материнского капитала, передает Life.ru.

С августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.