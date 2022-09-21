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«Это будет целая проблема»: Муцениеце рассказала, почему не хочет менять фамилию

Евгений Жуков
Общество
«Это будет целая проблема»: Муцениеце рассказала, почему не хочет менять фамилию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Артистка Агата Муцениеце после своего развода с актером Павлом Прилучным не собирается отказываться от фамилии бывшего супруга. Об этом она рассказала в эфире шоу Юлии Меньшовой на YouTube.

Все дело в том, что актриса опасается бумажной волокиты, которая обязательно возникнет при смене документов. Муцениеце рассказала о своих переживаниях по этому поводу.

— Дело в том, что у меня латышский документ, и у меня, и у детей фамилия Прилучная, они у меня вписаны в паспорт. Мне столько всего надо менять! Если я поменяю фамилию, это будет целая проблема, потому что мне все документы надо менять в Риге. В гробу я это видела! — призналась Муцениеце.

Тем не менее для актрисы остается важным, чтобы фанаты знали ее под латвийской фамилией. С ней же она продолжает активно развивать свою кинокарьеру.

Недавно Муцениеце впервые прокомментировала перемены в личной жизни экс-супруга. Она призналась, что ее расстроило недавнее интервью Прилучного, во время которого он сделал несколько неприятных для нее заявлений об их браке и разводе.

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