Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» пройдет на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мероприятия

Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» откроется на ВДНХ 28 сентября. Выставка посвящена женской моде периода 1920-х и начала 1930-х годов, времени, когда главенствующим художественным направлением был стиль ар-деко.

Посетителей ждет полное погружение в эпоху джаза, новых танцев, нового положения женщины в обществе: бисерные платья, обувь великих мастеров и аксессуары, нижнее бельё и корсеты, винтажные сумки, обложки журналов и даже ароматы начала прошлого века.

— На этой выставке мы представляем несколько уникальных коллекций, которые все вместе создают яркую и живую картину женщины ар-деко, облаченной в роскошь, – говорит известный коллекционер, основатель виртуального музея обуви и автор нескольких книг по истории моды Назим Мустафаев.

Центром экспозиции является коллекция платьев, обуви и аксессуаров Назима и Елены Мустафаевых. Более 60 платьев представляют работы известных дизайнеров, таких как Поль Пуаре, Жанна Ланвен, Мариано Фортуни, Эдвард Молине, Люсьен Лелонг, а также менее известных и безымянных мастеров.