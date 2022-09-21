Эксперты рассказали, насколько российским предприятиям будет выгодно выполнять оборонные заказы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После введения частичной мобилизации в стране пошли разговоры о возможном переводе некоторых предприятий на военные рельсы. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперты рассказали, насколько выгодно отечественным компаниям выполнять оборонные заказы.

Юрист Глеб Подъяблонский считает, что недавно введенные в Уголовный кодекс России понятия о военном положении, военном времени и мобилизации стали новой нормой права.

— У нас сейчас приняли новые нормы права. Вообще нужно понимать, что в случае введения военного положения по законодательству в принципе любое предприятие может быть переведено на военные рельсы. У нас военного положения не введено в России. Получение оборонных заказов означает для предприятий стопроцентную загруженность, для работников — бронь от призыва, — пояснил он.

При этом член совета московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов в свою очередь отметил, что заводы и фабрики смогут нарастить объемы производства в случае получения оборонных заказов.

— Есть свободные мощности, они будут загружены. Если предприятие способно производить продукцию, которая необходима Минобороны РФ в режиме мобилизации, то это предприятие, конечно, выиграет, — сказал эксперт.

Политолог Александр Дудчак напомнил, что изменения в экономике были сделаны еще в апреле текущего года. При этом в июле правительство РФ получило возможность действовать согласно реалиям, подчеркнул он. Также эксперт уточнил, что переход на мобилизационные рельсы может означать переход чуть ли не на посуточную работу, однако даже такая деятельность будет компенсироваться, согласно трудовому законодательству.