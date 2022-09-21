Первые речные электротрамваи заметили в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Первые речные электротрамваи «Синичка» заметили в Москве. Соответствующий видеоролик был опубликован в среду, 21 сентября.

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По данным Telegram-канала «Москва сейчас», «Лисичку» заметили на Москве-реке в полдень. Пассажиров внутри не было.

В электротрамваях заложена система, которая позволит им в будущем стать полностью беспилотными. Вид транспорта, прежде чем начнет перевозить пассажиров, пройдет несколько этапов тестирования.

В настоящее время уже четыре причала для «Лисичек» находятся на воде. Они будут двух диаметров — 10 и 16 метров, а их вместимость составит от 50 до 80 человек. При этом они смогут принимать несколько судов одновременно. При швартовке «носом» зарядка электротрамваев будет происходить прямо во время остановок и займет 12–17 минут.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, что первые речные электросуда будут запущены в городе в тестовом режиме уже в этом году.