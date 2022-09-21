Этнические диаспоры назвали правильным упрощение выдачи гражданства участникам СВО

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Президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил о поддержке принятия Госдумой закона об упрощении выдачи российского паспорта иностранным гражданам, служащим в Вооруженных силах России.

— Мигранты, которые приезжали 10-20 лет тому назад, они здесь становились личностями, здесь они вырастили детей, а дети родились в России. Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет — это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина — это Россия, — подчеркнул президент «Киргизского единения».

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов также поддержал такую инициативу.

— Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность, — заявил Давлатов.

Глава общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев видит в участии в СВО находящимся в Москве мигрантам определенный ряд преимуществ.

— Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ, — сказал Ибрагим Худайбердиев.

До этого сообщалось, что правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан.