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Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Евгений Жуков
Общество
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами. Об этом он заявил в среду, 21 сентября.

Предстоятель РПЦ отметил, что сегодня «историческая Русь» проходит сквозь тяжелые испытания.

— Мы знаем, что происходит на Украине, мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России. Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг, — заявил патриарх Кирилл.

Также он отметил, что раскол в Украинской церкви стал частью вражеской стратегии. Патриарх рассказал, что на Украине сохраняется православная вера, а верующие и священнослужители должны продолжить молиться и быть« едины вокруг престола Господня», передает слова патриарха Кирилла РИА Новости.

В мае этого года Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей полной самостоятельности и независимости.

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