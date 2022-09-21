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В Госдуму внесли законопроект о внедрении исламского банкинга в ряде регионов

Елена Самойлова
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внедрении исламского банкинга в ряде регионов
Фото: АГН Москва

В Государственную думу внесен законопроект о реализации проекта по исламскому банкингу в ряде регионов. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

— Буквально несколько минут назад законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, — сказал он.

Документ в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов, в их числе был и сам Аксаков. Предполагается, что в эксперименте по внедрению исламского банкинга примут участие Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Такая модель предполагает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, вводится запрет ссудные проценты и финансовые спекуляции, передает ТАСС.

В конце августа в Татарстане началась разработка банковских карт, которые будут соответствовать нормам ислама. Так, деньги на счету будут храниться без начисления процентов, а учет средств клиентов — осуществляться на отдельных счетах. Данными картами нельзя расплатиться в казино, барах и ночных клубах, а также купить с их помощью алкоголь или сигареты.

Госдума Банки Ислам Чечня Татарстан
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