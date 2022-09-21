Политолог Светов объяснил, к какой организации в будущем могут отойти функции ООН

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Организация Объединенных Наций постепенно теряет свой изначальный смысл, так как между ее участниками появляются серьезные разногласия. Со временем на смену ООН может прийти ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Россия, Китай, Индия и некоторые другие страны — прим. «ВМ»). Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился политолог Юрий Светов.

По словам специалиста, авторитет ООН заметно упал в последние годы.

— Даже по генеральным секретарям видно, что это за люди. Генеральный секретарь Гутерреш — из Португалии, являющейся страной НАТО. И это унижение ООН, когда делегация России не может получить визы для участия в заседании Генассамблеи. А это основополагающий принцип: США обязаны обеспечить участие всех делегаций. Гутерреш принимает мадам Зеленскую — это что за генеральный секретарь? — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время, скорее всего, не претерпит значительных изменений, хотя страны НАТО хотели бы перемен. Большую проблему в этом вопросе для них представляют Россия и Китай, которые также являются постоянными членами Совбеза.

В будущем Китай и РФ могут сделать ШОС более влиятельной организацией, чем сейчас является ООН, уверен Светов.

— Мир меняется стремительно. Скорее всего, одного центра силы, который все диктовал всему миру, не будет. Если взять анализ — сколько резолюций ООН не выполнено? Сколько там принималось постановлений по поводу войны между Израилем и его соседями? А Вьетнам, война в Корее? Огромное количество резолюций не выполнялось. Раз не выполняется решение Генассамблеи ООН, то это означает следующее: государства понимают, что могут действовать по своему усмотрению, — заметил политолог.

ШОС как организация имеет смысл хотя бы из-за того, что в нее входят государства, представляющие большую часть населения мира, уточнил эксперт. Со временем в ШОС могут войти новые страны: к организации приглядываются, например, ОАЭ и Аргентина, подчеркнул Светов.

Итоги недавнего саммита ШОС в Самарканде могут отразиться на миропорядке спустя несколько лет, предположил собеседник «ВМ».

— Касательно Самарканда у меня возникла параллель с Тегераном 1943 года, когда встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт. Они среди прочего определили контуры будущего миропорядка. А потом была Ялта 1945 года, когда этот миропорядок и был зафиксирован. Не исключаю того, что Самарканд осенью 2022 года в 2025–2026 годах обернется новой Ялтой, — спрогнозировал эксперт.

По мнению Светова, в будущем точки влияния переберутся не только в азиатский регион: подтягиваются и другие государства, однако это будет не коллективный Запад. Сейчас в ШОС нет ни одной страны, географически принадлежащей к Западу, кроме России. В этой организации собирается другая часть мира, которая полагает, что собственную судьбу она должна определять сама, заключил специалист.