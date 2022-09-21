Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Политолог Светов объяснил, к какой организации в будущем могут отойти функции ООН

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Светов объяснил, к какой организации в будущем могут отойти функции ООН
Фото: twitter/RussiaUN

Организация Объединенных Наций постепенно теряет свой изначальный смысл, так как между ее участниками появляются серьезные разногласия. Со временем на смену ООН может прийти ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Россия, Китай, Индия и некоторые другие страны — прим. «ВМ»). Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился политолог Юрий Светов.

По словам специалиста, авторитет ООН заметно упал в последние годы.

— Даже по генеральным секретарям видно, что это за люди. Генеральный секретарь Гутерреш — из Португалии, являющейся страной НАТО. И это унижение ООН, когда делегация России не может получить визы для участия в заседании Генассамблеи. А это основополагающий принцип: США обязаны обеспечить участие всех делегаций. Гутерреш принимает мадам Зеленскую — это что за генеральный секретарь? — отметил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время, скорее всего, не претерпит значительных изменений, хотя страны НАТО хотели бы перемен. Большую проблему в этом вопросе для них представляют Россия и Китай, которые также являются постоянными членами Совбеза.

В будущем Китай и РФ могут сделать ШОС более влиятельной организацией, чем сейчас является ООН, уверен Светов.

— Мир меняется стремительно. Скорее всего, одного центра силы, который все диктовал всему миру, не будет. Если взять анализ — сколько резолюций ООН не выполнено? Сколько там принималось постановлений по поводу войны между Израилем и его соседями? А Вьетнам, война в Корее? Огромное количество резолюций не выполнялось. Раз не выполняется решение Генассамблеи ООН, то это означает следующее: государства понимают, что могут действовать по своему усмотрению, — заметил политолог.

ШОС как организация имеет смысл хотя бы из-за того, что в нее входят государства, представляющие большую часть населения мира, уточнил эксперт. Со временем в ШОС могут войти новые страны: к организации приглядываются, например, ОАЭ и Аргентина, подчеркнул Светов.

Итоги недавнего саммита ШОС в Самарканде могут отразиться на миропорядке спустя несколько лет, предположил собеседник «ВМ».

— Касательно Самарканда у меня возникла параллель с Тегераном 1943 года, когда встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт. Они среди прочего определили контуры будущего миропорядка. А потом была Ялта 1945 года, когда этот миропорядок и был зафиксирован. Не исключаю того, что Самарканд осенью 2022 года в 2025–2026 годах обернется новой Ялтой, — спрогнозировал эксперт.

По мнению Светова, в будущем точки влияния переберутся не только в азиатский регион: подтягиваются и другие государства, однако это будет не коллективный Запад. Сейчас в ШОС нет ни одной страны, географически принадлежащей к Западу, кроме России. В этой организации собирается другая часть мира, которая полагает, что собственную судьбу она должна определять сама, заключил специалист.

Эксперты Политологи ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте