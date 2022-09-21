Появились подробности гибели бывшего ректора МАИ Геращенко

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Россия, Москва, Оршанская улица Карта всех событий

Бывший ректор МАИ Геращенко упал с лестницы в строящемся новом корпусе высшего учебного заведения. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

С 2015 года ученый работал советником при ректорате по административно-хозяйственной части. В среду 72-летний профессор посетил строящийся учебно-лабораторный корпус на Оршанской улице, который должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. На момент трагедии основные строительные работы в здании уже завершили, рабочие вели отделку помещений.

Во время осмотра объекта Геращенко потерял равновесие на лестнице, на которой не успели установить перила, и упал с высоты третьего этажа. Профессор упал с большой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти бывшего ректора.

По информации «МК» пожилой ученый плохо видел правым глазов и мог просто не увидеть границу лестницы.

Анатолий Геращенко являлся выпускником МАИ, работал в вузе с 1977 года, занимал должность ректора с 2007 по 2015 год. Профессор имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством», а также являлся лауреатом государственных премий, как в области образования, так и науки и техники.