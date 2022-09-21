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Фестиваль уличного искусства «Здесь и сейчас» начался в Москве

Георгий Соланович
Город
Фестиваль уличного искусства «Здесь и сейчас» начался в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в среду, 21 сентября.

— Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж, превращая площади и улицы из обыденных в самобытные, живые, находящиеся в постоянном диалоге с архитектурным пейзажем столицы, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля горожанам покажут девять новых работ. Значительная часть объектов размещена в районах, удаленных от центра города. Сейчас для посещения доступны три экспозиции: скульптура Адиля Алиева «Мальчик-рыбак» в Парке «Зарядье», арт-объект Дианы Воуба «Алфавитяне» рядом с Культурным центром ЗИЛ и проект «Пути» Кирилла Стефанова на парковой территории Культурного центра «Новослободский».

Остальные шесть объектов появятся в столице до конца года, заключили в пресс-службе.

Во вторник, 20 сентября, в Москве открылась 31-я Международная осенняя выставка производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood. На ней представили новинки индустрии: румяные яблоки, разноцветные сладкие перцы, пузатые баклажаны и цитрусы.

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