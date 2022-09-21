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С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем

Евгений Белоусов
Общество
С Байконура стартовала ракета с кораблем с российско-американским экипажем
Фото: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-22» стартовала с Байконура, к Международной космической станции (МКС) отправился экипаж из россиян двух россиян и американца. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Вскоре ракета выведет корабль на целевую орбиту, после чего начнется его самостоятельный полет к МКС – путь займет чуть более трех часов. На борту корабля находятся россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франсиско Рубио.

Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года, передает РИА Новости.

В конце августа стало известно, что NASA отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion.

Ракета, которую окрестили самой мощной из когда-либо созданных, должна вывести на орбиту корабль Orion для отработки будущих пилотируемых миссий на Луну и в дальний космос. В рамках миссии «Артемида-1» корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю через 42 дня.

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