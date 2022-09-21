Депутат МГД: Переоснащение школ Москвы компьютерной техникой даст ученикам широкие возможности

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Переоснащение московских школ компьютерной техникой предоставит ученикам широкие возможности для освоения профессий в сфере информационных технологий. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев в среду, 21 сентября.

— Уровень оснащенности большинства школ Москвы компьютерной техникой сегодня находится на отличном уровне... Своевременно проводить переоснащение при этом крайне важно: развитие информационных технологий идет высокими темпами, и давать детям устаревшие знания, навыки, обучать их на старой технике — это тупиковый путь, — сказал депутат.

В этом ключе он подчеркнул, что до конца 2022 года в кабинетах информатики столичных школ установят 50 тысяч новых моноблоков, что «позволит использовать в обучении самые современные продукты и технологии». Артемьев также отметил, что переоснащение уже началось: около 20 тысяч моноблоков уже установили в 600 образовательных учреждениях.

По словам депутата, именно техническое оснащение школ, новаторские подходы в обучении и педагогические традиции дают школьникам возможность показывать стабильно высокие результаты на олимпиадах. В настоящее время, заключил депутат, на рынке труда спрос растет именно на специалистов ИТ-отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, почему из-за ухода иностранных компаний не выросло число безработных в России, какие профессии сегодня остаются востребованными и как изменилось поведение работодателей.