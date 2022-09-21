Угроза или предупреждение: чего пытается добиться Байден в противоборстве с Россией

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Президент США Джо Байден во время Генеральной ассамблеи ООН рассуждал о разных вещах касательно антироссийской политики. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, что кроется за некоторыми высказываниям американского президента.

Байден заявил, что «США хотят, чтобы война на Украине закончилась на справедливых условиях». Политолог Дмитрий Журавлев считает, что «справедливые условия» Байдена связаны с полным выводом российских войск с территории Украины.

— Байден говорит об одних справедливых условиях: Россия уходит со всей той территории, которая была признана украинской по Беловежским соглашениям, и, может быть, выплачивает Украине репарации, — разъяснил он.

Политолог Юрий Светов в свою очередь считает, что высказывание Байдена о противостоянии военной спецоперации России стоит расценивать как комплексную войну против РФ.

— Байден это противостояние видит в комплексной войне. Она сейчас идет против России, поэтому противостояние предполагает блокирование информационных потоков из РФ, 11 тысяч санкций, к которым они, может быть, добавят еще столько же. Также они хотят препятствовать процессу получения прибыли России от нефти и газа, — сказал эксперт.

Однако специалист сомневается в том, что НАТО непосредственно столкнется с Россией на поле боя. Журавлев в свою очередь предполагает, что Байден в дальнейшем захочет обвинить российское государство в нападении на западный мир.

— Байден своими заявлениями пытается добиться того, чтобы Россия была обвинена в попытке такой атаки. Как следствие этого был бы создан какой-нибудь набор «голубых касок», которые можно вытащить на Украину и тем самым задачу решить, — разъяснил политолог.

Говоря о применении ядерного оружия, Светов утверждает, что президент России Владимир Путин в сегодняшнем заявлении не сказал чего-либо нового. По его мнению, подобные слова российского лидера Запад воспринимает как потенциальную угрозу.

— Западные страны заявляли о готовности РФ применить тактическое ядерное оружие для достижения целей военной спецоперации на Украине. Мы это категорически отвергали. Владимир Путин в сегодняшней речи не сказал ничего нового. Он не угрожал, а предупредил. В случае возникновения угрозы существования РФ мы готовы применить защиту, включая ядерное оружие, — сказал спикер.

При этом политолог напомнил слова Байдена, который заявил о готовности США оказать полную военную поддержку Тайваню в противоборстве с Китаем.

— Когда Байден говорит: «В случае если Китай применит оружие против Тайваня, мы готовы защищать Тайвань с применением всех видов оружия», — это угроза или предупреждение? Вот мы тоже так делаем, — подытожил Светов.

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