В МВД сообщили о пресечении несанкционированных акций в нескольких регионах России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вечером 21 сентября в некоторых регионах России состоялись несанкционированные акции, все они были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— В связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено, — заявила Волк.

По ее словам, на несанкционированные акции вышло незначительное число участников. Правонарушители задержаны и доставлены в отделения полиции. В скором времени их привлекут к ответственности, отмечается на сайте «МВД Медиа».

Московская прокуратура ранее сообщала, что в интернете появились призывы к участию в публичных массовых акциях в столице, а также к другим противоправным действиям. Данные мероприятия не согласованы с органами власти в установленном порядке, потому за участие в таких активностях, а также за распространение информации о них граждан могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, отметили в ведомстве.