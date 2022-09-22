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Два человека пострадали в результате наезда Porsche на фонарный столб на востоке Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Два человека пострадали в результате наезда Porsche на фонарный столб на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Реутов, Носовихинское шоссе Карта всех событий

На Суздальской улице произошла авария с участием спорткара Porsche, в результате которой пострадали два человека. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 13 по Суздальской улице. Автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Москве, пострадали два человека. Они были переданы сотрудникам скорой помощи, которые оказали необходимую помощь, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что на Носовихинском шоссе водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Движение транспорта незначительно затруднено в сторону области.

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