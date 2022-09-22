Житель Москвы запустил трансляцию ванны с горячей водой на Twitch

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Житель Москвы запустил трансляцию на видеохостинге Twitch, где в круглосуточном режиме транслируется ванна, полная горячей воды. На фоне записи играют русские песни.

Уточняется, что трансляция была запущена пользователем под псевдонимом russianhotwater. Он подписал стрим, как «From Moscow with love». Посетители хостинга могут увидеть полную водой ванну и термометр, который показывает примерно 30 градусов тепла.

На экране также размещен пакет с подписью «Крымская морская соль». Трансляция проходит при музыкальном сопровождении. Так, пользователи могли услышать песню группы Любэ «Комбат», Агаты Кристи «Я не забуду о тебе никогда», Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе» и другие композиции.

Отмечается, что подобная трансляция была накануне заблокирована руководством Twitch. Она имела название «From Russia With Love» и на ней показывалась работающая газовая плита, передает РИА Новости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что отключения электроэнергии в странах Евросоюза в зимний период возможны, однако с большей вероятностью они затронут производства, а не граждан. Это связано в том числе с возможной потерей политических очков правительствами европейских стран в случае отсутствия электричества в домах.