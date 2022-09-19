«Радикальный вариант»: аналитик Юшков оценил вероятность отключения электроэнергии в ЕС зимой

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Отключения электроэнергии в странах Евросоюза в зимний период возможны, однако с большей вероятностью они затронут производства, а не граждан. Это связано в том числе с возможной потерей политических очков правительствами европейских стран в случае отсутствия электричества в домах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Специалист отметил, что Евросоюз готовится к самым худшим сценариям, однако необязательно будет отключать подачу электроэнергии.

— Невозможно точно математически просчитать, хватит газа на зиму или нет. Очень многое зависит от объемов потребления, которые, в свою очередь, зависят от температуры окружающей среды. Естественно, никто не знает, какой будет зима — холодной или теплой, поэтому прорабатываются разные сценарии, — заметил аналитик.

По словам Юшкова, одним из радикальных вариантов в крайнем случае может быть отключение подачи электричества. Основной удар в такой ситуации будет нанесен по промышленности, уточнил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, страны ЕС до последнего не будут идти на отказ от подачи электроэнергии и газа в жилые дома.

— Именно промышленность будет вводить ограничения, чтобы сохранить энергоносители и обеспечить теплом и электричеством население. Никто не будет замораживать население, сначала все ударят по промышленности. Потому что без работающего завода можно прожить, а без отопления зимой — не очень. И есть такой момент, что избиратели должны голосовать за действующих политиков, поэтому им проще остановить заводы, — рассказал специалист.

Наиболее сложная ситуация с электричеством может быть у стран, которые не имеют выхода к морю: это Чехия, Словакия и Центральная Европа в целом, заметил эксперт. Могут возникнуть проблемы у Великобритании, которая не имеет достаточного количества хранилищ для газа.

В некоторых странах ЕС ситуация чуть получше, уточнил специалист.

— У Венгрии есть бонус в виде контракта с Газпромом, она более-менее адекватно себя ведет, и они договорились, что все объемы поставок будут приходить с юга через «Турецкий поток». Потому что есть риск, что может остановиться транзит через Украину, а «Турецкий поток» Россия будет сохранять, потому что там, помимо самой Турции, есть еще Болгария и Сербия до Венгрии, — объяснил эксперт.

Основными причинами дефицита электроэнергии являются снижение поставок российского газа, падение собственной добычи, сложности с регулярным функционированием возобновляемых источников энергии и технические проблемы с атомными электростанциями, перечислил Юшков. При этом все европейские страны пострадают от высокой цены на газ, с которым неразрывно связано и электричество, подчеркнул он.

По мнению специалиста, ждать глобальных отключений электричества в Евросоюзе не стоит, но у населения возникнут сложности с оплатой счетов.

— Отключение электричества в домах возможно в отдельных населенных пунктах, где, например, на какой-нибудь электростанции уголь закончился, а перетока из соседнего города нет. Массово даже в отдельной стране мы вряд ли это увидим, частный сектор будут тянуть до последнего. Население зиму переживет, нам не надо питать иллюзий. Мы не увидим, как в каком-нибудь фильме, замороженных европейцев, лежащих на улице. Другой вопрос, сколько это для людей будет стоить. Тарифы будут огромными, уже сейчас существенная доля населения во многих странах Европы получает счета, которые превышают их средний заработок, — резюмировал Юшков.

Франция не будет отключать газ, однако возможно отключение электричества в домах, если зима окажется холодной. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон.