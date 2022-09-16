«Катастрофа на предприятиях»: помогут ли Европе пережить зиму заполненные газовые хранилища

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Несмотря на высокий процент загрузки подземных хранилищ газа, страны Евросоюза нуждаются в большом количестве дополнительных поставок, которые пока не осуществляются. Из-за этого в домах в Европе зимой будет достаточно холодно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Как отметил эксперт, даже высокая заполненность хранилищ газа не дает Европе возможности пройти холодный сезон без проблем.

— Заполненность газовых хранилищ не говорит практически ни о чем. Газовые хранилища не являются источником газа на отопительный сезон, а являются той подушкой, которая сглаживает просадки, появляющиеся в зимние сезоны. Это просто идет как добавка. Хорошо, что она есть, но плохо, что нет стабильных поставок. Не стоит говорить, что все нормально и зима будет пройдена без проблем, — уверен Демидов.

По словам специалиста, ЕС за отопительные пять месяцев потребляет около 300 миллиардов кубов газа. В хранилищах сейчас находится чуть меньше 80 миллиардов. Даже если равномерно распределить эти запасы на пять месяцев, то выйдет около 14 миллиардов в месяц при требуемых 60, отметил собеседник «ВМ».

Взять недостающие объемы газа Европе неоткуда, подчеркнул Демидов.

— Основная российская труба закрыта, по ней ничего не идет. Поставки СПГ из США составляют примерно два с половиной миллиарда в месяц. Поставки из Норвегии — до 10 миллиардов в год, это по 800 миллионов в месяц — тоже немного. Германия говорит, что у них будет две плавучие платформы по регазификации и в январе — еще три. Допустим, если все пять поставят, то каждая из них дает на максимуме (что тоже не бывает сразу) примерно по 400 миллионов в месяц, это всего два миллиарда. Непонятно, откуда они возьмут остальное. Уже даже доменные печи выключаются, это катастрофа на предприятиях. Я пока не понимаю, куда все катится, — рассказал аналитик.

Российские поставки пока идут через Турецкий поток на Южную Европу и в Австрию и украинскую ГТС, тогда как «Северный поток» и «Северный поток — 2» полностью стоят, отметил эксперт. Быстро нарастить поставки можно только через эти трубы, однако сильная информационная волна в европейских СМИ препятствует этому.

В складывающейся ситуации жителям стран ЕС придется самостоятельно утепляться в ближайшее время, заметил аналитик.

— В Польше ожидается, что температура в домах будут меньше 17 градусов. В Швейцарии было вирусное фото плаката на остановках: «Настучи на соседа, если у него больше чем плюс 19». Министерство энергетики открестилось от этого, но я думаю, что это оно и было — проверяли, к чему это может привести. Поднявшаяся волна пугает людей, они не будут это соблюдать. Промышленность можно будет как-то заставить это сделать, но с людьми будет намного сложнее, поэтому можно ожидать, что будут большие проблемы социального характера зимой, — подытожил специалист.

Подземные хранилища газа в Европе продолжают пополняться, сейчас их заполненность приблизилась к 85 процентам. Изначально поставленный целевой уровень в 80 процентов предполагалось достичь к 1 ноября. Об этом говорится в данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).