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«Он теперь Mick Sunday»: Шахназаров объяснил новый псевдоним Барских

Александр Афонин
Общество
«Он теперь Mick Sunday»: Шахназаров объяснил новый псевдоним Барских
Фото: Youtube / Маша Ефросинина

Певец Макс Барских взял новый псевдоним — Mick Sunday. По словам артиста, с таким именем он будет реализовывать себя для англоязычной аудитории. Журналист Михаил Шахназаров не стал игнорировать новость и посчитал, что решение принято на фоне низких рейтингов.

— Он теперь Mick Sunday. Он думает в Америке будет торговать жопой. Макс Барских — псевдоним его. Сам он Микола Бортник. Теперь смотрите, что но пишет: «Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане». Билеты не продались в Баку. Я просто у ребят узнал. Сказали, никаких билетов в Баку он продать не смог. Поэтому вот такая вот ситуация, — сказал он.

Сам певец объяснил псевдоним, как новое творческое пространство. Он отметил, что Макс Барских не уйдут. Под этим именем он продолжит выступать со своими хитами, передает StarHit.

До этого Михаил Шахназаров дал комментарий на запись выступления актеров Чулпан Хаматовов и Анатолия Белого, которые приняли участие в проекте «Кабаре Людмилы Петрушевской». По его словам, сегодня они не заслуживают той популярности, какая была у них в России и не обладают гениальностью.

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