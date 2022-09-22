«Уже смотришься дураком»: Шахназаров раскритиковал игру Хаматовой и Белого в рижском театре

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В августа актеры театра Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, совместно с прозаиком Людмилой Петрушевской, представили в Риге проект «Кабаре Людмилы Петрушевской». Журналист Михаил Шахназаров увидел запись выступления и дал свой комментарий.

— Хаматова и Белый выступают в Риге. Стоят на сцене и кричат — но тут чего не крикни, уже смотришься дураком. Они были с двумя чемоданами, смотрели с суфлерами и говорили «тык-тык-тык», — сказал он.

Журналист добавил, что актеры сегодня не заслуживают той популярности, какая была у них в России. По его словам, они даже не обладают гениальностью. В связи с этим Шахназаров не знает за что их можно хвалить, передает StarHit.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов высказался об игре Чулпан Хаматовой, заявив об отсутствии таланта. Россияне могли запомнить актрису только по роли в фильме «Зулейха открывает глаза». Однако, по его словам, в картине актриса отыграла плохо.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в своем недавнем интервью заявила, что поспешила с решением уехать из России, а жизнь в Европе оказалась слишком трудной. Михаил Шахназаров не стал обходить стороной слова знаменитости и посчитал, что она просто хочет снова стать известной.