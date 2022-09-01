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«Ждет отмашки от покровителей»: Шахназаров отозвался о желании Дапкунайте вернуться в Россию

Александр Афонин
Общество
«Ждет отмашки от покровителей»: Шахназаров отозвался о желании Дапкунайте вернуться в Россию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В своем недавнем интервью актриса Ингеборга Дапкунайте заявила, что поспешила с решением уехать из России, а жизнь в Европе оказалась слишком трудной. Журналист Михаил Шахназаров не стал обходить стороной слова знаменитости и посчитал, что она просто хочет снова стать известной.

— Знаете, что в ней паскудного? Она говорит: «Никогда не говори «никогда». До этого было, что нет серого — есть черное и белое. Значит, какой вывод актрисе надо делать из всей этой истории: «Моей ноги в этой стране не будет!». Но нет, она говорит: «Никогда не говори «никогда». То есть ждет отмашки от своих покровителей, чтобы вернуться, — цитирует журналиста Пятый канал.

До этого Ингеборга Дапкунайте, которая вслед за другими звездами шоу-бизнеса покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине, не исключила своего возвращения в страну. Однако коллега артистки Виктор Добронравов высказал сомнения относительно ее искренности.

Некоторые артисты, которые решили покинуть территорию России этой весной, начали возвращаться в эфиры отечественного телевидения. «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, какова судьба вернувшихся на Родину звезд и найдется ли для них работа.

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