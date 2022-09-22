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Ефимов заявил о росте оборотов гостиниц и турагентств Москвы

Георгий Соланович
Город
Ефимов заявил о росте оборотов гостиниц и турагентств Москвы
Фото: Пресс-служба

Выручка гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы в июне–августе 2022 года увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 22 сентября.

— В июне–августе 2022 года обороты столичных гостиниц достигли 23,9 миллиарда рублей, что на 17,8 процента превышает показатели прошлого лета. Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 миллиарда рублей — на 56,7 процента больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года, — отметил заммэра.

По его словам, росту оборотов поспособствовали отсутствие антиковидных мер и увеличение внутреннего туризма. Так, по данным департамента экономической политики столицы, гостиницы города в июне–августе 2022 года выдали 4,3 миллиона чеков, заведения общепита — 203,6 миллиона, а туристические агентства — 16,8 миллиона.

Отмечается, что средняя стоимость туристических услуг в Москве за указанный период достигла 14 тысяч рублей, а средние цены в заведениях общепита выросли до 689 рублей.

До этого сообщалось, что столицу этим летом посетили 6,2 миллиона туристов, что примерно на 20 процентов выше, чем в 2021 году.

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