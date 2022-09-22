Стартовал третий тур грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году около трех тысяч талантливых москвичей подали свои заявки на участие в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, финальные этапы прослушиваний проводятся в формате открытых мероприятий на значимых площадках столицы. Например, в Московском международном доме музыки свои умения продемонстрируют исполнители на духовых и ударных инструментах. В свою очередь, соревнования в хореографических номинациях пройдут Московском концертном зале «Зарядье».

Лучших участников выявит экспертное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений, а также звезд мировой величины.

15 октября объявлен финальным днем прослушиваний. В этот день в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии прозвучат звуки органа.

Церемония награждения состоится 3 ноября в Московском международном доме музыки. Каждый из победителей получит возможность участвовать в мероприятиях, предназначенных для совершенствования своих талантов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Центральном доме кино Союза кинематографистов России 2 октября состоится торжественное награждение победителей фестиваля Международного творческого проекта «ДЖИН» «Расскажи мне сказку…».