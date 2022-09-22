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Бесплатный Wi-Fi заработал более чем в 60 отремонтированных московских поликлиниках

Евгений Жуков
Город
Бесплатный Wi-Fi заработал более чем в 60 отремонтированных московских поликлиниках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 200 столичных медицинских учреждений, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновленным стандартам, оснастят бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, доступный интернет поспособствует улучшению качества связи в московских поликлиниках.

— Что важно, он также позволяет всегда иметь доступ ко всем цифровым возможностям московских поликлиник: электронной медкарте, электронным рецептам, чат-боту, сервису записи на прием и других, — рассказал заместитель руководителя городского департамента здравоохранения Илья Тыров.

На сегодняшний день доступный Wi-Fi есть более чем в 60 обновленных московских поликлиниках. Всего они обслуживают 1,3 миллиона человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 сентября врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике Ирина Скорогудаева рассказала, насколько важен полный скрининг здоровья и как часто его нужно проводить. Она отметила подчеркнула, что каждому человеку стоит сформировать привычку проходить плановый медосмотр.

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