Врач пояснила, почему важно посещать плановые медосмотры

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Насколько важен полный скрининг здоровья и как часто его нужно проводить, рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ имени А. Н. Пирогова Ирина Скорогудаева.

Эксперт отметила, что каждому человеку стоит сформировать привычку проходить плановый медосмотр.

— Привычка — это вещь мотивирующая. Когда положено, как это было раньше, люди приходят. В советское время нужно было обязательно приходить в поликлинику на полный скрининг, — пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

По мнению Скорогудаевой, сегодня необходимо вернуть профилактические осмотры на рабочих местах.

В настоящее время многие боятся ходить к врачам и запускают заболевания, которые легко можно было бы вылечить на ранней стадии. Так, например, многие мужчины живут с гипертонией и повышенным холестерином, а потом умирают в раннем возрасте, так как не принимали необходимые лекарственные препараты и даже не догадывались о заболевании.

В рамках госпроекта этим летом проводится первый бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». За два месяца в нем приняли участие около шести тысяч москвичей.