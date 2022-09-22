Флешмоб «Вторая молодость» стартовал в центрах московского долголетия

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах московского долголетия стартовал общегородской флешмоб «Вторая молодость», приуроченный ко Дню старшего поколения. Активисты всех клубных пространств записывают видеоролики, в которых рассказывают, что жить на пенсии можно активно и позитивно, а главное, есть время для увлечений и самореализации.

В своих творческих видеоработах участники показывают, как интересно и с пользой они проводят досуг в клубных пространствах, и напоминают, что старший возраст — это самое время полностью обратить внимание на себя и начать заниматься любимым делом. Каждый ЦМД передает эстафету другому центру в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЦМДВтораяМолодость. Так, к флешмобу присоединятся все действующие 52 центра московского долголетия.

Инициатива проведения такого мероприятия принадлежит участникам ЦМД «Отрадное». Они первыми записали позитивный видеоролик, в котором активистка центра Татьяна Броник рассказала о том, что с возрастом у нее появилось больше свободного времени для хобби, а затем передала эстафету активистам центра «Марьина Роща».

Все присоединившиеся к флешмобу получат благодарности, а активисты тех центров, чьи видеоролики наберут наибольшее количество лайков, будут награждены призами. Принять участие могут все желающие жители столицы старшего возраста, обратившись в ближайший клубный центр. Флешмоб продлится до 1 октября.

Адреса ЦМД и информацию о проекте можно найти на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

20 сентября в рамках проекта «Московское долголетие» состоялся показ «Мастерской дизайнеров», в котором участвуют модельеры старшего возраста.