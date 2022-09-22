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Владислав Овчинский: Московским предприятиям помогут найти партнеров в Казахстане и Центральной Азии

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московским предприятиям помогут найти партнеров в Казахстане и Центральной Азии
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленные предприятия Москвы примут участие в 28-й Казахстанской международной выставке и конференции — KIOGE 2022, которая пройдет с 28 по 30 сентября. В рамках коллективной экспозиции компании представят свою продукцию потенциальным партнерам из Казахстана и других стран Центральной Азии. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Международная выставка и конференция KIOGE 2022 станет еще одной площадкой, где столичные производители смогут наладить прямые контакты.

— На выставке компании продемонстрируют оборудование для переработки и эффективного использования газа, световые установки и мачты, источники автономного энергообеспечения, композиционные материалы и инструменты, кабельную продукцию и специализированные измерительные приборы. Также запланирована демонстрация натурных образцов и продукции. Московские промышленники проведут более 80 b2b-встреч с профильными партнерами из Казахстана и Центральной Азии в нефтегазовой и энергетической отраслях, — рассказал Владислав Овчинский.

Руководитель департамента добавил, что в рамках деловой программы несколько московских компаний примут участие в круглом столе, где обсудят актуальные вопросы и поделятся своим опытом и предложениями по развитию инноваций в нефтегазовом секторе.

Участие для промышленных предприятий столицы будет проходить бесплатно в рамках коллективного стенда Москвы.

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