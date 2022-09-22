Центр занятости помог семи москвичам стать франчайзи международной сети пиццерий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр занятости населения «Моя работа» и международная сеть пиццерий назвали финалистов конкурса, которые получат в управление шесть ресторанов за символическую стоимость — один рубль. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, победители в ближайшее время пройдут теоретическое и практическое обучение основам бизнеса по франшизе.

— Участники проекта уже прошли все испытания: квалификационное тестирование, индивидуальное интервью с представителями компании, выполнили задание по анализу торговой точки, подготовили отчет о работе пиццерии и провели первый рабочий день в ресторане, — уточнил директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Служба занятости обучит победителей основам франчайзингового бизнеса, управлению продажами и денежными средствами, а также особенностям кадрового менеджмента. Им предстоит изучить специфику ведения ресторанного бизнеса и ознакомиться с функционалом всего персонала — от курьера до заместителя, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого карьерный консультант центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко рассказала, как происходит помощь по поиску работы.