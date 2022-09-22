Врач рассказала об опасности промокших ног для взрослых и детей

лужи / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Из-за промокших ног могут возникнуть как простудные, так и целый ряд хронических заболеваний. О них рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

— Факт промокших ног на фоне переохлаждения опасен развитием простудного заболевания, часто может вызывать фарингит, обострение хронического тонзиллита. И неважно, мужчина это или женщина, а дети из-за того, что у них лучше срабатывает иммунный ответ, в большинстве случаев могут «отделаться» только ларингитом — больным горлом, — пояснила специалист в комментарии РИАМО.

Кроме того, долгое пребывание в мокрой обуви может вызвать обострение хронических заболеваний. Особенно это актуально для людей пожилого возраста.

Она добавила, что взрослым длительное нахождение ног в мокрой обуви и при общем охлаждении грозит обострением хронических заболеваний. Чаще это актуально для людей старшего возраста. Кроме того, на фоне переохлаждения могут усилиться спазмы сосудов, это нежелательно для людей, имеющих сосудистые поражения нижних конечностей.

До этого врач-терапевт Ирина Ярцева отметила, что пациент рискует столкнуться с осложнениями, если перенесет сезонные инфекции «на ногах». При ОРВИ специалист советует взять больничный и несколько дней побыть дома, передает ФАН.

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