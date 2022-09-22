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Москва продаст на торгах 27 коммерческих помещений

Евгений Жуков
Город
Москва продаст на торгах 27 коммерческих помещений
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Предприниматели смогут приобрести на городских торгах 27 помещений в 10 округах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 26 сентября по 10 октября. Площадь предложенных помещений варьируется от 8,4 до 100 квадратных метров, что позволит потенциальным владельцам использовать объекты под офисы, магазины, рестораны и другие учреждения бытового и административного назначения.

— Среди предлагаемых лотов пять расположено в центре столицы, по четыре — на севере, северо-востоке и юге, три — на востоке, по два — на юго-западе и в ТиНАО, по одному — на западе, северо-западе и юго-востоке, — передает слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице выставят на торги нежилое помещение площадью более 600 квадратных метров на первом этаже здания на улице Академика Скрябина.

Уточняется, что в 300 метрах от объекта расположена станция метро «Рязанский проспект».

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