Помещение площадью более 600 квадратных метров на юго-востоке Москвы выставят на торги

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Скрябина, 4 Карта всех событий

На торги выставят нежилое помещение площадью более 600 квадратных метров на первом этаже здания на улице Академика Скрябина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

— В четвертом квартале 2022 года столичные предприниматели смогут побороться за приобретение нежилого помещения площадью 612,5 квадратного метра, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточняется, в 300 метрах от объекта расположена станция метро «Рязанский проспект», а в 50 метрах — одноименная магистраль, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что четыре земельных участка были выставлены на торги в ТиНАО и Зеленограде для строительства капитальных объектов торгово-бытовой инфраструктуры.

Кроме того, два павильона в Измайловском парке были выставлены в аренду московским руководством. Победители торгов смогут установить вывеску с названием точки и режимом работы. Кроме того, в пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что предприниматели смогут оформить интерьер в оригинальном стиле.