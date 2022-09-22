Московские социальные дома расширяют сотрудничество с НКО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудничество домов-интернатов Москвы с некоммерческими организациями (НКО) приобрело системный характер. Было заключено уже около 30 соглашений о сотрудничестве. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

— Регулярные встречи и мероприятия с участием волонтеров проходят в 15 социальных домах и семи геронтологических центрах. Таким образом город создает дополнительные возможности для их жителей развивать свой потенциал и не чувствовать себя изолированными от общества, — рассказала она.

По словам Шалыгиной, каждый год в социальных домах Москвы и геронтологических центрах проходит в среднем более 500 различных занятий, которые организуются совместно с НКО.

Чтобы внедрить лучшие практики и настроить эффективное партнерство, департамент и эксперты из НКО утвердили регламент взаимодействия домов-интернатов с организаторами волонтерской деятельности. Работа над документом велась два года.

Теперь благодаря новому регламенту координаторы НКО смогут ежемесячно приходить на общие собрания, чтобы их проекты нашли место в графике мероприятий, говорится на официальном сайте Москвы.

Недавно стало известно, что более 200 НКО открыли личные кабинеты на сайте конкурса грантов «Москва — добрый город». Общий объем грантов составит 400 миллионов рублей. Старт приема заявок состоялся 23 августа. Он продлится до 30 сентября. Победители конкурса станут известны 1 декабря. К реализации проектов они смогут приступить 1 января 2023 года.