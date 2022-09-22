Андрей Бочкарев: За 10 лет в Москве инвесторы построили более миллиона «квадратов» спортобъектов

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в Москве возведено 14 различных спортивных объектов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, большая часть спортивных сооружений появилась благодаря инвесторам. По словам Бочкарева, за последние десять лет в Москве за счет бюджета возвели 63 спортобъекта почти на 500 тысяч «квадратов».

В свою очередь на средства инвесторов построили 90 таких сооружений общей площадью почти 1,2 миллиона квадратных метров.

— Вместе с тем застройщики и сегодня строят планы на будущее строительство крупных спортобъектов. Например, совсем недавно началась активная фаза строительства стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, — рассказал Бочкарев.

До этого заммэра заявил о завершении строительства нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой в центре столицы на территории ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ».