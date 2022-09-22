Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: За 10 лет в Москве инвесторы построили более миллиона «квадратов» спортобъектов

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: За 10 лет в Москве инвесторы построили более миллиона «квадратов» спортобъектов
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

С начала 2022 года в Москве возведено 14 различных спортивных объектов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, большая часть спортивных сооружений появилась благодаря инвесторам. По словам Бочкарева, за последние десять лет в Москве за счет бюджета возвели 63 спортобъекта почти на 500 тысяч «квадратов».

В свою очередь на средства инвесторов построили 90 таких сооружений общей площадью почти 1,2 миллиона квадратных метров.

— Вместе с тем застройщики и сегодня строят планы на будущее строительство крупных спортобъектов. Например, совсем недавно началась активная фаза строительства стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, — рассказал Бочкарев.

До этого заммэра заявил о завершении строительства нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой в центре столицы на территории ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ».

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте