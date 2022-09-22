Полицейские накрыли нарколабораторию в Подмосковье и изъяли более восьми килограммов мефедрона

Фото: Пресс-центр МВД России

Полиция пресекла деятельность нарколаборатории в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 22 сентября.

По ее словам, оперативники узнали о существовании преступной группы, один из членов которой, житель города Химки, изготавливает наркотики в подпольной лаборатории, находящейся в частном доме городского округа Солнечногорск.

Сотрудники полиции и Росгвардии прибыли на указанный адрес, где задержали подозреваемого с поличным. При обыске в доме были обнаружены и изъяты приборы, посуда и реагенты для изготовления наркотиков. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли части готовящейся партии, а также мешки с готовым мефедроном, общий вес которых превысил восемь с половиной килограммов.

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По оценкам специалистов, лаборатория могла производить до 25 килограммов запрещенных веществ в месяц. Эти наркотики злоумышленники планировали возить и продавать на территории Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах».

— В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавила Ирина Волк.

Еще один случай задержания мужчины, производившего наркотики, произошел в столице. Житель Подмосковья не только сам готовил запрещенные вещества, но и раскладывал их по тайникам. В этот момент его и задержали полицейские.